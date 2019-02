Neureuther ist nach WM sauer, sagt aber nicht warum

Der deutsche Weltklasse-Skirennfahrer Felix Neureuther hat nach seinem Aus im WM-Slalom von Aare am Sonntag Veränderungen im Verband verlangt und die Fortsetzung seiner Karriere damit verknüpft. "Wenn ich das Gefühl habe, dass das die richtige Richtung ist, dann bin ich dabei und hätte große Freude daran", erklärt er, fügte aber auch an: "Fakt ist: So wie es momentan ist, lass ich es bleiben."

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Neureuther knüpft sein Weitermachen an Bedingungen