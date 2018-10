Neuschnee und Wind, aber "gute Strategie" für Herren-RTL

Dreißig Zentimeter Neuschnee werden über Nacht auf dem Rettenbachgletscher erwartet, die Organisatoren des Söldener Weltcupauftakts zeigten sich darauf aber vorbereitet. "Es wird kein leichter Tag, aber wir haben eine gute Strategie", sagte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner am Samstagabend in der Mannschaftsführersitzung vor dem Riesentorlauf der Herren am Sonntag.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH FIS-Chef-Renndirektor Waldner ist zuversichtlich