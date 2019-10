Der ÖSV verschreibt sich ganz der Nachwuchsförderung. Die Athleten im Weltcup laufen künftig für einen Verein und nicht für den Verband.

Nach der Dopingrazzia bei der nordischen WM in Seefeld sprach sich ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel regelrecht in Rage. So viel Dummheit der in flagranti erwischten ÖSV-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf gehöre per Gesetz verboten, polterte Schröcksnadel und sagte live im ...