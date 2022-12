Nicht gut, aber schnell: Mirjam Puchner zeigt neue Ansprüche und Angriffslust

Mirjam Puchner startet erstmals als Mitfavoritin in den Skiweltcup. Beim Speed-Triple in Lake Louise führt die Salzburgerin ein zu erwartend starkes ÖSV-Team an und erwartet "ein Gemetzel".

SN/GEPA pictures Mirjam Puchner: „Ich zähle mich zu den Favoritinnen.“