Noah Kallan bei Junioren-WM der Rodler auf Platz sieben

Auf der kurzen Bahn von Bludenz war Edelmetall für den Salzburger Rodler außer Reichweite.

Noah Kallan bleibt so wie im vorigen Winter bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Kunstbahnrodler ohne Medaille. In Bludenz fuhr der 18-jährige Ebener am Samstag auf den siebenten Platz, 0,793 Sekunden hinter dem lettischen Sieger Kaspars Rinks.

Auf Bronze fehlten Kallan 0,37 Sekunden. Der SSM-Schüler hat im Vorjahr bei der Junioren-WM den sechsten Platz erobert und war Weltcup-Zweiter geworden. Heuer haben ihn zwei Stürze beim Saisonauftakt in Lillehammer gebremst.