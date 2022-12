Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt hat Rodel-Toptalent Noah Kallan in Winterberg zurück in die Erfolgsspur gefunden, und das an seinem 18. Geburtstag.

SN/imago images/foto2press Noah Kallan.

Der SSM-Schüler aus Eben holte beim Junioren-Weltcup in Winterberg (GER) am Freitag den dritten Platz hinter KAspars Rinks (LAT) und Marco Leger (GER). Bei den ersten beiden Rennen in der Vorwoche in Lillehammer war Kallan gestürzt.