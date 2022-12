Noah Kallan bleibt beim Auftakt ohne Punkte

Enttäuschend verlief für Kunstbahnrodler Noah Kallan das erste Weltcupwochenende der Junioren in Lillehammer (NOR). Der Pongauer stürzte in beiden Läufen.

SN/kallan Noah Kallan.

Der Gesamtzweite der Vorsaison war sprachlos. "Nach den sehr guten Trainings hier zwei Mal zu stürzen und ohne Punkte abzureisen, tut weh", postete er. Die nächste Chance auf Punkte ergibt sich aber schon kommendes Wochenende auf der nächsten Station in Winterberg (GER). Sieger des zweiten Rennens in Lillehammer war der Deutsche Marco Leger. Der Tiroler Fabio Zauser war als Sechster erneut bester Österreicher.