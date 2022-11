Noah Kallan greift die Spitze an

Beim gemeinsamen Training mit Österreichs Weltklasse-Rodlern hat sich der Salzburger Gesamtzweite im Junioren-Weltcup viel abschauen können.

Nur ein paar Tage daheim in Hüttau sind sich jetzt ausgegangen, dann war Noah Kallan schon wieder unterwegs zur Trainingswoche nach Bludenz. Salzburgs Supertalent im Kunstbahnrodeln hat davor im Herbsttraining bereits halb Europa durchreist: Lillehammer (NOR), Sigulda (LAT), Winterberg und Oberhof (GER) lauteten die Stationen. In wenigen Wochen startet der 17-Jährige in die neue Saison im Junioren-Weltcup.

Platz zwei hat SSM-Schüler Kallan im vorigen Winter in der Gesamtwertung erreicht, ein Angriff auf den absoluten Spitzenplatz ist daher logisch. ...