Rodeltalent Noah Kallan raste beim Junioren-Weltcup in Altenberg (GER), der zugleich als Europameisterschaft zählte, auf den zweiten Platz.

Nach dem doppelten Sturzpech zum Auftakt in Lillehammer und Rang drei in Oberhof hat der Gesamtzweite der Vorsaison nun erneut sein Potenzial gezeigt. Nur der Lette Kaspars Rinks war am Samstag in Altenberg mit zweimaliger Laufbestzeit besser als der 18-jährige SSM-Schüler aus Eben. Der Tiroler Fabio Zauser kam auf Platz vier.