Noah Kallan ist schon heiß auf Eis

Endlich wieder Rennen! Salzburgs großes Kunstbahnrodel-Talent Noah Kallan brennt auf die ersten Wettkampfeinsätze.

Der vorige Winter brachte coronabedingt fast nur Absagen für den Rodelnachwuchs. Im Junioren-Weltcup in La Plagne (Frankreich) startet der noch 16-Jährige ab heute, Donnerstag, in die ersten Rennen der Saison. Schon im intensiven Training mit insgesamt mehr als 20 Läufen auf der Olympiabahn von 1992 war der SSM-Schüler gut unterwegs, wie Papa Roland Kallan schildert: "Das hat schon einmal gut ausgeschaut." Als einer der Jüngeren unter großteils 18- bis 21-jährigen Konkurrenten soll er heuer regelmäßig in die Top Ten fahren, ...