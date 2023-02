Noah Kallan ließ sogar den Weltmeister hinter sich

Beim Weltcup in Winterberg (GER) durfte Rodeltalent Noah Kallan aus Eben erstmals bei den "Großen" hineinschnuppern. Der 18-Jährige schlug sich ausgezeichnet.

Aufgrund seiner guten Leistungen während der Saison im Junioren-Weltcup (Gesamtrang drei) durfte sich Noah Kallan in Winterberg in der höchsten Klasse messen. Der SSM-Schüler war am Freitag außer Konkurrenz im Nationencup dabei, der das Qualifikationsrennen für den Weltcup am Samstag bildet. Mit der siebentbesten Zeit, nur 0,248 Sekunden hinter Sieger Valentin Cretu, hätte sich Kallan souverän qualifiziert. Er ließ sogar Jonas Müller hinter sich, der vor zwei Wochen in Oberhof zum Weltmeistertitel gerast war. Der Vorarlberger kam auf den 13. Platz.

In Österreichs stark besetztem Herreneinzel-Team ist momentan kein Weltcupplatz frei. Neben Müller bilden Olympiasieger David Gleirscher, der Olympiazweite Wolfgang Kindl und Sprint-Weltmeister Nico Gleirscher das Team.