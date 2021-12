Noah Kallan raste erneut aufs Stockerl

Das Pongauer Rodel-Supertalent Noah Kallan war in Oberhof wieder unter den Besten.

Kunstbahn-Rodeltalent Noah Kallan hat seine Erfolgsserie im Junioren-Weltcup am Wochenende fortgesetzt. Der 17-jährige Hüttauer holte sich beim zweiten Bewerb des Wochenendes in Oberhof (Thüringen) den zweiten Platz. Auf Sieger Timon Grancagnolo (GER) hatte er 0,471 Sekunden Rückstand. SSM-Schüler Kallan eroberte damit in bisher fünf Saisonrennen vier Mal einen Stockerlplatz. Er liegt auch in der Gesamtwertung des Junioren-Weltcups hinter Grancagnolo auf dem zweiten Platz.