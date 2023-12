Noah Kallan startet souveränin die Saison

Nachdem sich der Ebener Kunstbahn-Rodler mit dem Nationalteam auf die Saison vorbereitete, landete Kallan bei der Österreichischen Meisterschaft auf Rang fünf.

Der Ebener Kunstbahn-Rodler Noah Kallan bereitet sich bereits seit einigen Monaten intensiv auf die bevorstehende Saison vor. Wie schon im Vorjahr reiste das 19-jährige Wintersport-Talent gemeinsam mit dem österreichischen Nationalteam und damit auch mit den nationalen Gradmessern rund um Trainer Georg Schorsch durch Europa, bevor es in Innsbruck Igls zu den Österreichischen Meisterschaften ging.

Rang fünf bei den Österreichischen Meisterschaften

Kallan kam mit der Anlage in Igls sehr gut zurecht und unterbot seine persönliche Bestzeit deutlich. Im Bewerb stand der Ebener nach zwei Läufen mit einem Rückstand von 0,71 Hundersteln auf den viertplatzierten Olympia-Sieger David Gleirscher auf Rang fünf. Österreichischer Staatsmeister wurde Jonas Müller aus Vorarlberg vor den beiden Tirolern Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl.

Nun geht es für Noah Kallan im amerikanischen Park City und in Whistler in Kanada im Nationencup - der als Qualifikation für den Welt-Cup gilt - weiter.

Vollgepackter Terminkalender

"Im Weltcup gibt es leider nur vier Startplätze pro Nation, diese werden von den oben genannten arrivierten Kollegen belegt", erklärt Betreuer Roland Kallan. "Im Junioren-Weltcup wird Noah heuer nicht viele Rennen bestreiten können, da die A-Mannschaft den Vortritt hat. Sehr wohl wird Noah Kallan bei den Junioren-Europameisterschaften in St. Moritz (SUI) sowie bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer (NOR) auf Medaillenjagd gehen. Diese Saison wird für ihn einige neue Erfahrungen bringen und wir hoffen auf eine gute verletzungsfreie Saison. Unfallfrei geht's leider auf den schwierigsten Bahnen der Welt mit bis zu 140 Km/h nicht zu", weiß Roland Kallan.