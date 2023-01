Noah Kallan schließt Saison mit zwei Spitzenplätzen ab

Rang zwei und Rang vier gab es für Rodel-Talent Noah Kallan aus Eben beim Weltcupfinale der Junioren in Bludenz.

Der 18-jährige SSM-Schüler hat seine zweite Weltcupsaison bei den Junioren versöhnlich abgeschlossen. Zum Start des Winters hatte er in Lillehammer zwei Ausfälle zu verzeichnen gehabt, die WM in Bludenz brachte vorige Woche Platz sieben. Ebenfalls auf der Vorarlberger Bahn stiegen nun die beiden letzten Weltcuprennen der Saison. Dabei verfehlte Kallan am Donnerstag seinen ersten Sieg nur um 0,085 Sekunden, es gewann der Deutsche Marco Leger.

Beim zweiten Rennen am Freitag hatte der lettische Juniorenweltmeister Kaspars Rinks die Nase vorn, Kallan wurde Vierter und schob sich damit noch auf den dritten Gesamtrang in der Weltcupwertung vor.