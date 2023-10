Noah Kallan fordert die Weltcup-Asse

Der Pongauer Rodler will sich in seiner ersten Saisonvorbereitung mit Österreichs Erfolgsteam für höhere Aufgaben empfehlen.

Noch sind es zwei Monate bis zum Start der Wettkampfsaison bei Österreichs Kunstbahnrodlern. Doch der Aufbau ist für die Mannschaft unter Cheftrainer Christian Eigentler bereits voll im Gang. Mit dabei ist in dem von Tiroler und Vorarlberger Assen dominierten Team nun auch ein Salzburger: Toptalent Noah Kallan aus Eben ist am Dienstag gemeinsam mit den arrivierten ÖRV-Rodlern in Lillehammer (NOR) in das Bahntraining eingestiegen.

Athletik und Schlittenbau standen den Sommer über im Blickpunkt, nach zwei Blöcken zu jeweils zehn Wochen freuen sich die Rodlerinnen und Rodler schon darauf, wieder aufs Eis zu kommen.

"Die Mannschaft ist athletisch gesehen auf einem guten Stand", sagte Coach Eigentler. Der 18-jährige Kallan hat im vorigen Winter mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Junioren-Gesamtweltcup raste er auf den dritten Rang, obwohl er zum Start - am jetzigen Trainingsort Lillehammer - zwei Mal gestürzt war.

Weltcupflair schon geschnuppert

"Es ist heuer die erste Saisonvorbereitung, die ich ganz mit dem Weltcupteam bestreite", sagte Kallan im SN-Gespräch. Unbekannt sind ihm die erfolgsverwöhnten Teamkollegen wie David und Nico Gleirscher, Jonas Müller oder Thomas Steu nicht mehr. Bei manchen Einheiten durfte er schon im vorigen Winter schnuppern, zudem startete er gegen Saisonende im Nationencup, dem Qualifikationsbewerb für die Weltcuprennen. "Ich verstehe mich ganz gut mit ihnen", sagt Kallan. Die ersten Läufe werden in den kommenden Tage Aufschluss darüber geben, ob er mithalten kann. Nach Lillehammer stehen weitere Trainings in Sigulda (Lettland), dem heurigen WM-Schauplatz Altenberg, Oberhof (beide Deutschland) und auf der Heimbahn in Igls auf dem Plan. SSM-Schüler Kallan wird sich neben Materialtüfteln und Linienwahl auch mit Hausaufgaben beschäftigen, die er online übermittelt bekommt.

Der Weltcup startet am 5. und 6. Dezember in Lake Placid (USA). Wie stehen die Chancen auf ein Debüt auf höchster Ebene? Kallan, der noch immer bei den Junioren starten darf, bleibt realistisch: "Österreich hat ein sehr starkes Team mit vielen WM- und Olympiamedaillengewinnern. Es wird sehr schwierig reinzukommen, falls nicht jemand ausfällt."