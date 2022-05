Noch viele offene Fragen vor der Ski-WM in Saalbach

In rund 1000 Tagen steigt der Wintersport-Höhepunkt 2025 in Salzburg. Welche Disziplinen ausgetragen werden, ist noch unklar. Sogar eine WM ohne die FIS ist nicht ausgeschlossen.

Mit großer Vorfreude und ebenso großen Plänen blicken die Verantwortlichen Richtung Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm. "Die WM ist unser Flaggschiff", sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober am Dienstag im SN-Saal im Rahmen einer Veranstaltung von Sports Media Austria. Noch sind es 1006 Tage, bis der Wintersport-Höhepunkt im Februar 2025 in Salzburg steigt. Zeit, die genützt wird, um wesentliche Fragen zu klären.

Welche Disziplinen werden bei der WM ausgetragen? Das Thema wird beim FIS-Kongress Ende Mai in Mailand debattiert. Ob es danach ...