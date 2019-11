Nochmaliger Anlauf in Causa Liensberger mit neuen Beratern

Bis 15. November muss Skirennläuferin Katharina Liensberger den Rossignol-Vertrag unterzeichnen, will sie nach dem verpassten Weltcup-Auftakt in Sölden wenigstens beim Slalom am 23.11. in Levi für den ÖSV in die Weltcup-Saison starten können. Diese Woche hat es einen neuerlichen Anlauf gegeben. Gespräche zwischen zwei neuen Beratern der Vorarlbergerin und dem ÖSV sind "konstruktiv" verlaufen.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Die Causa Liensberger ist noch nicht ausdiskutiert