Noel über Hirscher-Rücktritt: "Eine Überraschung für mich"

Im Kitzbühel-Slalom will Clement Noel am Sonntag seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Der 22-jährige Franzose hat es in dieser Saison jedes Mal, wenn er im Ziel war, aufs Podest geschafft. In Zagreb und zuletzt in Wengen ging der Sieg an ihn, in Levi war er Zweiter und in Madonna Dritter. Im Interview plauderte Noel auch über Marcel Hirschers Rücktritt und seine Sprachkenntnisse.

SN/APA (AFP)/STEFAN WERMUTH Clement Noel vermisst Marcel Hirscher