Nordische Kombination am Scheideweg: Ist die nordische Königsdisziplin noch zu retten?

Die Kombinierer wähnen sich vor dem Weltcupstart auf einem guten Weg, doch vom Internationalen Olympischen Komitee kommen völlig andere Signale.

Das finnische Wintersportzentrum Ruka empfängt am Wochenende die nordischen Kombinierer zum "Nordic Opening". Im Winterwunderland am Polarkreis kreisen die Gedanken der Protagonisten aber mehr um die Zukunft ihres Sports als um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison.

Die nordische Königsdisziplin hat in den vergangenen Wochen und Monaten viele Schlagzeilen geliefert, insbesondere negative. Die Frauen wurden nicht wie erhofft ins olympische Programm für die Winterspiele 2026 in Italien aufgenommen. Darüber hinaus wurde vom IOC die Quote für die Männer ...