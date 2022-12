Nordische Kombination: Große Bühne für die Verstoßenen

Beim Ramsau-Weltcup wollen sich die Kombiniererinnen in Szene setzen. Keine Vierschanzentournee gibt es vorerst für die Skisprung-Frauen.

Beim Heimweltcup der nordischen Kombinierer in Ramsau am Dachstein geht es für die rot-weiß-roten Athleten am Freitag und Samstag nicht bloß um Stockerlplätze. Angesichts des wackelnden Olympia-Startplatzes der Sportart sowie einer möglichen Ramsauer WM-Bewerbung wollen die ÖSV-Athleten auf einer großen nordischen Bühne auch eine entsprechende Show bieten. Erstmals seit zwei Jahren sind beim Weltcup in der Steiermark auch wieder Zuschauer zugelassen.

Ob sie auch österreichische Heimsiege sehen werden, muss bezweifelt werden. Zu stark sind in dieser Saison die ...