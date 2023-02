Kombinierer Lamparter in Schonach nach Springen Dritter

Der Salzburger Mario Seidl (102,0 m) und der Tiroler Johannes Lamparter (104,0) starten beim zweiten Weltcup der nordischen Kombinierer mit je 34 Sekunden Rückstand als Zweiter und Dritter in den 10-km-Langlauf. Bester im Springen am Sonntag war der Japaner Ryota Yamamoto mit einem 106,5-m-Satz. Jens Luraas Oftebro (NOR) und Julian Schmid (GER) als die wohl härtesten Konkurrenten Lamparters um den Sieg liegen 1:01 bzw. 1:03 Min. hinter Yamamoto auf den Rängen acht und neun.

SN/APA/dpa/Philipp von Ditfurth Johannes Lamparter ist in Schonach in einer guten Ausgangsposition

Mit Beginn 10.30 bzw. 12.35 Uhr ist auch ein Frauen-Bewerb angesetzt. Der 10-km-Langlauf der Männer ist für 14.15 Uhr eingeplant.