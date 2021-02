Greiderer nach Sturz 21. − Deutscher Triplesieg durch Geiger, Rießle und Frenzel − Saison-Dominator Riiber lässt letzten Weltcup vor WM aus

Österreichs Nordischen Kombinierer sind am Samstag beim Weltcup in Klingenthal ohne Spitzenplatz geblieben. Als ÖSV-Bester kam Johannes Lamparter mit 49,5 Sek. Rückstand auf Rang zehn, eine Aufholjagd u.a. mit seinem Landsmann Lukas Greiderer (21./+1:38,4 Min.) in der ersten Hälfte des 10-km-Langlaufs kostete zu viel Substanz. In Abwesenheit des norwegischen Saisondominators Jarl Magnus Riiber beherrschten die Deutschen den Bewerb mit einem Triplesieg.

Herola verhindert Vierfachsieg

Vinzenz Geiger setzte sich auf dem vorletzten Kilometer aus einer Spitzengruppe ab und feierte nach Sprung-Rang 14 mit 3,5 Sek. Vorsprung auf Fabian Rießle sowie eine weitere Zehntel vor Eric Frenzel seinen dritten Saison-Einzelsieg. Es war der erste deutsche Dreifachsieg seit Olympia 2018. Hinter dem Finnen Ilkka Herola (+3,8) klassierte sich mit Johannes Rydzek ein weiterer Deutscher (+5,8). Mit Terence Weber als Achtem (+29,1) brachten die Heimischen noch einen weiteren Mann unter die Top Ten.

Deutsche zogen davon

Greiderer und Lamparter waren nach dem Springen Zehnter und Elfter gewesen, schlossen in einer Gruppe um Geiger rasch zur vom japanischen Sprung-Sieger Ryota Yamamoto angeführten Spitze auf. Greiderer warf dann aber ein Sturz aus der Bahn und Lamparter konnte einmal mehr nicht mit dem Deutschland-Express mit. "Es war ein schwieriger Wettkampf und durch den tiefen Schnee auf der Loipe richtig hart", analysierte der Tiroler. "Leider habe ich den Anschluss an die Führungsgruppe verloren und bin dadurch die Hälfte des Rennens alleine gelaufen. Auf der Schanze hat es heute auch nicht wie gewünscht funktioniert." Immerhin ist der erst 19-Jährige weiter nur in einem Saisonbewerb nicht in die Top Ten gekommen. Lukas Klapfer wurde 18. (+1:24,4), Martin Fritz 19. (+1:26,4) und Mario Seidl 25. (+2:07,0).

Letzte Chance vor WM-Nominierung

Für Sonntag (9.30/11.30 Uhr, live ORF 1) ist in Klingenthal der letzte Weltcup-Bewerb vor den Weltmeisterschaften in Oberstdorf angesetzt, danach erfolgt bei den Österreichern die WM-Nominierung. Lamparter wird zudem noch nächste Woche bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lahti im Einsatz sein. Die erste der WM-Konkurrenzen ist für den 26. Februar eingeplant.

