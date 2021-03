Kombinations-Weltmeister Johannes Lamparter liegt nach dem Springen beim Weltcup-Finale in Klingenthal auf Platz neun. Der Tiroler war damit zweitbester Österreicher nach Mario Seidl, der als Vierter nach einem Satz auf 143 m mit 18 Sekunden Rückstand auf den Führenden Jarl Magnus Riiber aus Norwegen in den 10 km Langlauf geht. Gelbträger Riiber hat vor den verbleibenden Einzeln deutlichen Vorsprung und könnte am Samstag den Gesamtweltcupsieg fixieren.

Lamparter hat vor der Entscheidung ab 14.45 Uhr 1:23 Minuten Rückstand, Lukas Klapfer (12./1:38) und Lukas Greiderer (14./1:42) lagen ebenfalls in den Top-15. Für ein Highlight sorgte der Japaner Ryota Yamamoto, der mit 149 Metern den Schanzenrekord von Spezialspringer Michael Uhrmann überbot. Wegen schlechter Haltungsnoten wurde er hinter Riiber und seinem Landsmann Akito Watabe Dritter.