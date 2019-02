Doping-Razzia bei WM: Zwei ÖSV-Athleten festgenommen

Die Heim-WM versinkt im Dopingsumpf: Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es am Mittwoch eine Polizeiaktion im Zusammenhang mit Doping gegeben. Fünf Athleten, darunter zwei Österreicher, wurden festgenommen.

Erinnerungen an die Dopingrazzia bei Olympia 2006 wurden am Mittwoch in Seefeld wieder wach. In einer Aussendung bestätigte das Bundeskriminalamt (BK), dass in einer koordinierten Aktion mit dem Büro zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und dem Zollfahndungsamt München "ein international agierendes Dopingnetzwerk zerschlagen" worden sei. Insgesamt neun Personen wurden festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen wurden vollzogen. Treffender Name der Sonderaktion: "Operation Aderlass".

Festgenommene sind Polizeisportler

Im Zentrum der deutschen Ermittlungen steht ein 40-jähriger Sportmediziner aus Thüringen. Dort hat es parallel eine Razzia deutscher Behörden gegeben. Der Arzt steht im Verdacht, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchgeführt zu haben. Bei den festgenommenen Athleten handle es sich um zwei österreichische, einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler. Ohne Namen zu nennen, teilte die Polizei mit, es handle sich um zwei Polizeispitzensportler aus dem Nationalkader Langlauf/Nationalmannschaft, die derzeit die polizeiliche Grundausbildung absolvieren.

Hajo Seppelt, ARD-Dopingexperte, schrieb auf Twitter, man habe Stunden vor dem heutigen 15-km-Langlauf Athleten "in flagranti" erwischt. Ein österreichischer Langläufer, der heute über 15 Kilometer starten sollte, ist von der Teilnehmerliste gestrichen worden.

Auf ORF Sport + wird es um 14 Uhr live eine Pressekonferenz geben, um 15 Uhr informiert das Bundeskriminalamt in Innsbruck. Laut "Süddeutscher Zeitung" richtet sich der Einsatz gegen mögliche Hintermänner von Dopingpraktiken. In diesem Zusammenhang hatte der 2014 des Dopings überführte österreichische Langläufer Johannes Dürr jüngst in einer ARD-Dokumentation über Blutdoping in Deutschland berichtet. Dürr hatte keine Namen genannt, aber Unmut in der deutschen nordischen Szene ausgelöst, die sich unter Generalverdacht gestellt sah.

WM-Razzia bereits 2017 im Biathlon

Bereits bei der Biathlon-Weltmeisterschaft 2017 in Hochfilzen war die Polizei in Sachen Doping im Einsatz gewesen. Damals wurden aus dem Quartier der kasachischen Mannschaft Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind bis heute im Gang, auch am Sitz des Weltverbandes IBU in Salzburg-Nonntal sowie bei den Weltcuprennen in Hochfilzen 2018 hatte es in weiterer Folge Durchsuchungen gegeben. Der Weltverbandspräsident Anders Besseberg aus Norwegen trat in der Folge von seinem Amt zurück. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Biathlon-Causa und der Seefeld-Razzia dürfte nicht bestehen.

Quelle: SN, Apa