Felders Rezept: "Mit Gewalt lässt sich kein Bulle melken"

Österreichs Skisprung-Herren soll die Heim-WM nicht hemmen, sondern beflügeln. Dazu setzt Trainer Andreas Felder auf Gelassenheit - und alte Weisheiten von Wilfried Vettori.

Mit ihren ersten Trainingssprüngen auf dem Innsbrucker Bergisel sind die ÖSV-Adler am Donnerstag offiziell in die nordische WM gestartet. Bei den Titelkämpfen daheim sind die Erwartungen besonders hoch, das weiß Cheftrainer Andreas Felder aus eigener Erfahrung. Bei der Heim-WM 1985 in Seefeld hielt er dem Druck stand und gewann zwei Silbermedaillen (Einzel und Team). Das gelang, "weil ich mich vom Drumherum nicht hab' ablenken lassen", erzählte Felder den SN. Nicht von ungefähr lautet sein Rezept heute als ÖSV-Trainer auch: "Wichtig ist, nichts Besonderes machen zu wollen. Jetzt muss man die Dinge laufen lassen, du kannst bei einer WM nichts erzwingen." Oder mit den Worten von Österreichs nordischem Doyen Wilfried Vettori gesagt: "Mit Gewalt lässt sich kein Bulle melken." Ein Motto, das sich dieses Quintett für den samstägigen Großschanzenbewerb zu Herzen nehmen will.



Stefan Kraft (26 Jahre, Titelverteidiger). Der Doppelweltmeister von Lahti 2017 sieht sich nach einer turbulenten Saison für die Heim-WM gerüstet. "In diesem Winter ist für mich nichts leicht gewesen. Aber wie ich es bis hier hinbekommen habe, das macht mich stolz. Ich sehe mich selbst schon als Mitfavorit auf eine Medaille", sagte der Salzburger, der die Heim-WM als Highlight seiner Karriere bezeichnet. "Es kribbelt schon enorm, die Vorfreude ist groß. Vor allem auf unser erstes Teamspringen auf dem Bergisel - das wird sehr speziell." Verändert habe sich als Weltmeister nichts für ihn, weder als Sportler noch als Mensch. "Ich bin um zwei Jahre älter geworden, habe letztens sogar ein graues Haar entdeckt", scherzte Kraft, um dann hinterherzuschicken: "Viel mehr geprägt haben mich Niederlagen. Etwa bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, wo ich an einer Medaille vorbeigesprungen bin. Oder auch der 49. Platz heuer in Garmisch. Danach war ich am Boden zerstört." Wichtig sei, aus den Niederlagen zu lernen. Kraft: "Ich hoffe, jetzt auf diese Erfahrungen zurückgreifen zu können."