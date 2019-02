Für WM in Seefeld nur noch "Feinjustierungen" nötig

Seefeld ist gerüstet. In den letzten Tagen vor dem Auftakt der Nordischen Ski-WM gehe es nur noch um "Feinjustierungen in dem einen oder anderen Bereich", wie OK-Chef Christian Scherer es ausdrückt. "Aber grundsätzlich sind wir voll im Plan", betonte er vor der Eröffnungsfeier am Mittwoch im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

SN/APA/BARBARA GINDL Seefeld ist für die Nordischen Weltmeisterschaften bereit