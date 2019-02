Hörl bei Debüt im ÖSV-Normalschanzen-Quintett

Jan Hörl hat mit 20 Jahren als Neuling gleich den Sprung ins WM-Quintett des ÖSV für den Normalschanzenbewerb am Freitag geschafft. "Das Motto, dabeisein ist alles, so bin ich nicht, so werde ich nie sein. Ich will hier meine besten Sprünge zeigen", erklärte der Salzburger.

/APA (Expa)/EXPA/JFK Hörl will seine besten Sprünge zeigen