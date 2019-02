"Ich habe alle Enttäuschungen rausgeschrien"

Warum sich Weltmeister Markus Eisenbichler so hemmungslos freute und sein Trainer viel Geduld mit ihm brauchte.

Der Gewinn einer WM-Medaille setzt große Emotionen frei. Zu sehen gewesen ist das bisher besonders gut bei den ÖSV-Kombinierern Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber. Niemand jubelte aber so hemmungslos wie Skispringer Markus Eisenbichler. Der 27-jährige Deutsche aus Siegsdorf in Oberbayern holte am Samstag in Innsbruck die Goldmedaille im Einzelbewerb von der Großschanze, ohne zuvor jemals ein Weltcupspringen gewonnen zu haben. Nach dem ersten Durchgang noch Zweiter, blieb "Eisei" im Finale ganz cool. Sein 135,5-Meter-Flug ließ bei ihm alle Dämme brechen.