Iraschko-Stolz und Pinkelnig auch im Einzel um Edelmetall

Die ÖSV-Skispringerinnen holten am Dienstag als Team WM-Silber, ein Duo wäre aber auch in der Einzelwertung weit vorne platziert gewesen. Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig wollen als Nummer vier und fünf der inoffiziellen Tageswertung auch am Mittwoch um die Medaillen mitmischen.

/APA/BARBARA GINDL Schon am Mittwoch könnten weitere ÖSV-Medaillen folgen