Kasper & Schröcksnadel im Doppelinterview: "Wir haben die Bergbauern-Mentalität"

Grün waren sich Gian Franco Kasper (75), Präsident des Ski-Weltverbands FIS, und Peter Schröcksnadel (77), Präsident des Österreichischen Skiverbands, nicht immer. Aber die Liebe zum Sport verbindet den Graubündner und den Tiroler. Ein Interview von Florian Madl und Susann Frank ("Tiroler Tageszeitung").

Sie, Herr Schröcksnadel, trainieren regelmäßig. Sie, Herr Kasper, gelten als Kettenraucher. Kasper: Gesundheitsbewusst bin ich auch. Ich muss rauchen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Fragen Sie das Metzger: Welches Fleisch hält länger? Das geräucherte oder das frische?

Beide haben Sie viel Erfahrung. Und dennoch bringt Sie beide immer wieder etwas aus der Fassung. Etwa Sie, Herr Kasper, bei der WM-Eröffnungskonferenz. Es ging um Sex-Tourismus am nächsten Schauplatz des FIS-Kongress in Pattaya (Thailand) Kasper: Nach der zehnten gleichen Frage in Bezug auf Pattaya war es zu viel. Es gab zu dem Thema in der FIS schließlich eine Abstimmung. Ich habe nicht überreagiert, das ist halb so schlimm.

Schröcksnadel: Ich war auch dagegen, aber es gibt halt nicht viele Alternativen. Nationen müssen anbieten, das tat Thailand. Wir sind eine Demokratie in der FIS, so einfach ist das, das kann nicht der Präsident bestimmen.

Kasper: Dann dürfen wir auch nicht nach Hamburg gehen, die haben dort die Reeperbahn.

Schröcksnadel: Es gibt keinen Ort, an dem du nichts findest.

Kasper: Die FIS-Leute wollen immer Strand im Sommer. Bei zehn Kandidaten für einen Kongress kann ich immer sagen wer gewinnt: Der mit dem schönsten Strand.

Schröcksnadel: Wien hat keinen Beach, da will niemand hin.