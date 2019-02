Kraft mit starkem Training bei Nordischer WM

Titelverteidiger Stefan Kraft geht nach starkem Training am Donnerstag voller Selbstvertrauen in den Großschanzen-Bewerb der Heim-WM in Innsbruck. Neben dem 25-Jährigen dürfen dank dessen Gold von Lahti 2017 am Samstag (14.30 Uhr) noch vier Landsleute antreten. Die ÖSV-Teamführung nominierte Philipp Aschenwald, Manuel Fettner, Michael Hayböck und Daniel Huber.

SN/APA/EXPA/JFK Kraft hinterließ starken Eindruck