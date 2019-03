Kraft schaffte Double bei Heim-WM: "Echt perfekt"

Stefan Kraft hat sich am Freitag bei der Heim-WM in Seefeld zum Mehrfach-Medaillengewinner aufgeschwungen. Der 25-Jährige holte auch bei seinen dritten Nordischen Weltmeisterschaften zumindest zwei Medaillen und zog mit Daniela Iraschko-Stolz, Bernhard Gruber und Franz-Josef Rehrl gleich. Sie alle haben am Samstag eine weitere Chance.

/APA/BARBARA GINDL Glückliches Siegertrio in Seefeld