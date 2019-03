Mixed-Sprungbewerb als weitere Medaillenchance für ÖSV

Zum Abschluss der Sprungbewerbe der Heim-WM winkt dem ÖSV-Aufgebot eine weitere Medaille. Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Stefan Kraft und ein weiterer Springer, der erst nach dem Einzelbewerb am Freitagabend nominiert wurde, zählen im Mixed-Teambewerb am Samstag (16.00 Uhr) in Seefeld zu den ersten Medaillenanwärtern.

/APA (AFP)/JOE KLAMAR Daniela Iraschko-Stolz in Aktion