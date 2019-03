Norwegen holte überlegen Gold in Langlauf-Herrenstaffel

Die norwegischen Langläufer haben bei der Nordischen WM in Seefeld die Herren-Staffel überlegen gewonnen. Der Titelverteidiger mit Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Roethe und Johannes Kläbo setzte sich über 4 x 10 Kilometer am Freitag in 1:42:32 Stunden vor Russland und Frankreich durch.

/APA/BARBARA GINDL Norwegen im nordischen Skisport das Maß aller Dinge