Norweger Sundby holte über 15 km erstes Einzel-WM-Gold

Der Weltmeister über 15 km klassisch im Langlauf-Bewerb der Herren am Mittwoch in Seefeld heißt Martin Johnsrud Sundby. Der Norweger bewältigte die Distanz in 38:22,6 Minuten und holte damit seine erste WM-Einzel-Goldmedaille. Er gewann 2,9 Sekunden vor dem Russen Alexander Bessmertnych und 20,4 vor dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen.

/APA (AFP)/JOE KLAMAR Sundby flutschte über die Ziellinie