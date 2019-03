Österreichs Kombinierer holten in Seefeld Team-Bronze

Österreichs Nordische Kombinierer in der Besetzung Bernhard Gruber, Mario Seidl, Franz-Josef Rehrl und Schlussläufer Lukas Klapfer haben am Samstag im Teambewerb bei der Nordischen WM in Seefeld Bronze gewonnen. Das nach dem Sprung führende Quartett musste sich in der spannenden 4x5-km-Langlauf-Staffel nur Norwegen und Deutschland geschlagen geben.

/APA (AFP)/JOE KLAMAR Edelmetall für Gruber und Co