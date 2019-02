Österreichs Skisprung-Damen Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger haben am Dienstag bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld Silber im Teambewerb gewonnen. Das ÖSV-Quartett musste sich bei der WM-Premiere dieses Events nur Deutschland geschlagen geben. Bronze ging an Norwegen.

Österreich hält damit nach zwölf Entscheidungen bei je zweimal Silber und Bronze.