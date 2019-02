ÖSV entsendet neunköpfiges Langlauf-Team zur Heim-WM

Nach den sechs nominierten Nordischen Kombinierern vom vergangenen Montag hat der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag die zweite Sparte für die Nordischen Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld und Innsbruck bekanntgegeben. Angeführt von Teresa Stadlober werden zwei Damen und sieben Herren Österreich bei den am 20. Februar beginnenden Titelkämpfen im Langlauf vertreten.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Stadlober führt das Langlauf-Team an