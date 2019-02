ÖSV-Langlauf-Herren verpassten Sprint-Finale

Die ersten Medaillenentscheidungen bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld gehen ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Nach Lisa Unterweger verpassten am Donnerstag auch die vier ÖSV-Herren Dominik Baldauf (45.), Luis Stadlober (50.), Tobias Habenicht (58.) und Benjamin Moser (59.) die Qualifikation für die Finalläufe im Langlauf-Sprint am Nachmittag.

SN/APA/BARBARA GINDL Sämtliche ÖSV-Athleten schieden aus