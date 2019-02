ÖSV-Team will Auftrieb auf die Normalschanze mitnehmen

Die österreichischen Skispringer können nach Team-Silber befreit in die zweite Woche der Heim-WM mit dem Normalschanzenbewerb in Seefeld starten. Befreit von der Last des Drucks, das Medaillenziel erreichen zu müssen, wollen Stefan Kraft, Daniel Huber und Co. auch am Hauptschauplatz der Titelkämpfe glänzen.

SN/GEPA pictures Versilbert im Team auf der Großschanze: Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber und Stefan Kraft.