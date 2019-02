Rehrl Dritter im Springen und erneut im Medaillenrennen

Franz-Josef Rehrl hat sich am Donnerstag im Springen des Normalschanzenbewerbs in Seefeld die Chance auf eine dritte WM-Medaille in der Nordischen Kombination gesichert. Der Ramsauer landete erst bei 106,5 m und hat vor dem 10-km-Langlauf (15.15 Uhr/live ORF eins) als Dritter sieben Sekunden Rückstand auf den Norweger Jarl Magnus Riiber.

/APA (AFP)/JOE KLAMAR Rehrl darf sich Medaillenchancen ausrechnen