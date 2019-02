Rot-Weiß-Rot jubelt über Silber und Bronze

Skispringer und Kombinierer holten in den Teambewerben am Sonntag innerhalb weniger Stunden zwei Medaillen für Österreich. Sie dienen den ÖSV-Athleten auch als Moralinjektion für die zweite Woche bei der Heim-WM.

Medaillen, die vermeintlich zum Abholen bereitliegen, sind bekanntlich besonders schwer zu gewinnen. Österreichs Skispringer und Kombinierer haben sich dadurch nicht verunsichern lassen und die hohen Erwartungen an sie bei der nordischen Heim-WM erfüllt. Die ÖSV-Adler, die im Einzelbewerb am Samstag noch leer ausgegangen waren, holten am Sonntag im Mannschaftsspringen von der Bergiselschanze in Innsbruck Silber. Kurz zuvor hatten Bernhard Gruber und Franz-Josef Rehrl im Teamsprint der Kombinierer in Seefeld Bronze erobert.