Schlierenzauer sieht sich weitere Jahre im Spitzensport

Gregor Schlierenzauer hält trotz der Nichtberücksichtigung für die Weltmeisterschaften in Tirol, die in vergangenen, schwierigen Jahren ein wichtiger Ansporn für ihn waren, an seinen Karriereplänen fest. Dass er die Heim-WM verpasse, sei sehr bitter, aber er sehe sich noch zwei bis drei Jahre im Spitzensport, sagte der Weltcup-Rekordgewinner am Montag auf seinem Youtube-Kanal.

SN/APA (AFP)/MARKKU ULANDER Gregor Schlierenzauer steht nicht im Aufgebot für die Heim-WM