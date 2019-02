Stadlobers Fitness wird zum Wettlauf mit der Zeit

Teresa Stadlober war nach ihrem Startverzicht im Skiathlon am Boden zerstört. Seit gestern trainiert sie wieder. Aber reicht das für eine WM?

Österreichs Medaillenhoffnung Teresa Stadlober gehörte am Wochenende die ungeteilte Aufmerksamkeit im ÖSV-Langlauflager. Allerdings nicht wegen ihrer außergewöhnlichen Leistungen in der Loipe, sondern wegen einer Verkühlung, die sich doch als hartnäckiger entpuppte, als man ursprünglich angenommen hatte. Auf den Skiathlon der Damen am Samstag musste die 26-jährige Salzburgerin schweren Herzens verzichten. Sie habe zu wenig Energie und wolle kein Risiko im Hinblick auf die restlichen WM-Rennen eingehen, ließ ÖSV-Langlaufchef Markus Gandler ausrichten.