Der Doping-Schatten auf Seefeld wird noch lang in Erinnerung bleiben. Das Vertrauen in Rekorde ging schon verloren.

13 Jahre nach den Olympischen Spielen in Turin versinkt der österreichische Sport wieder im Doping-Sumpf. Nur diesmal kommt es noch schlimmer: Mit der Heim-WM wurde am Mittwoch in Seefeld eine glanzvolle Veranstaltung in Grund und Boden gestampft. Bei der internationalen ...