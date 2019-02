Therese Johaugs zweiter WM-Streich - Stadlober starke Achte

Therese Johaug ist auch in ihrem zweiten WM-Bewerb in Seefeld zu Gold gelaufen. Die Norwegerin gewann über 10 km in der klassischen Technik 12,2 Sekunden vor der sensationellen Schwedin Frida Karlsson. Bronze ging an Johaugs Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg. Teresa Stadlober zeigte sich bei frühlingshaften Verhältnissen bestens von ihrer Verkühlung erholt und überraschte mit Rang acht.

/APA/BARBARA GINDL Gold an Therese Johaug