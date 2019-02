Was von der Nordischen WM in Ramsau blieb

Vor genau 20 Jahren erfasste das Alpinland Österreich ein Langlauf-Hype. Doch der war nur von kurzer Dauer, wie sich die Akteure der bislang letzten nordischen Heim-Weltmeisterschaft im SN-Gespräch erinnern.

"G'wunnen ham s', de Trottln." Das Zitat von Walter Mayer, gesagt unmittelbar nach dem Gewinn von Staffel-Gold, ist von der Heim-WM 1999 in Ramsau noch heute in lebhafter Erinnerung. Aber was ist sonst geblieben von der letzten nordischen Ski-WM in Österreich? Wie nachhaltig war der sensationelle Erfolg von Markus Gandler, Alois Stadlober, Michail Botwinow und Christian Hoffmann, die mit dem Sieg im Staffelbewerb rot-weiß-rote Langlaufgeschichte geschrieben haben? Und was ist 20 Jahre später von den Titelkämpfen in Seefeld zu erwarten?