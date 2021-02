Die Wiederbelebung von Österreichs Langlauf

Der ÖSV will bei der WM mit neuem Konzept, neuen Athleten und Teresa Stadlober reüssieren.

Die beste Nachricht gab es aus dem heimischen Langlauf-Lager schon vor der ersten Medaillenentscheidung in Oberstdorf: Österreichs Langlauf lebt! Zwei Jahre nach dem Dopingskandal bei der Heim-WM in Seefeld ist die zwischendurch schon für tot erklärte Sparte im Skiverband sogar so lebendig, dass die Langläufer mit sieben Athleten ein Viertel des ÖSV-Aufgebots bei der nordischen WM stellen können.

Den Anfang machen am Donnerstagvormittag die Sprinter Lisa Unterweger, Michael Föttinger, Lukas Mrkonjic sowie Mika Vermeulen. Letzterer ist mit Benjamin ...