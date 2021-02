Felix Gottwald: "Die Meisterschaft sind wir"

Von den Hochleistungssportlern kann jeder etwas für sich mitnehmen. Sie leben uns nicht nur bei Wettkämpfen vieles vor. Es sind Einstellungen, die auch in einer Pandemie helfen.

Die ersten Medaillen bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf sind vergeben. Es gab Favoritensiege, wie etwa die Goldmedaille des norwegischen Ausnahmeathleten Johannes Høsflot Klæbo, der beim Langlaufsprint der Herren einen Dreifacherfolg seiner Teamkollegen anführte, oder jenen von Jarl Magnus Riiber, dem Dominator der letzten Jahre in der nordischen Kombination. Und es gab bittere Niederlagen, wie etwa den vierten Platz der erst 19-jährigen Salzburger Skispringerin Marita Kramer.

Dass Sieg und Niederlage nicht nur im Spitzensport knapp beieinanderliegen, ist bekannt. Wie wir jeweils damit umgehen, bleibt eine gute Gelegenheit, über uns selbst etwas dazuzulernen. Athleten und Athletinnen lernen auf ihrem Weg von klein auf, stets zu reflektieren und zu analysieren, um dann im besten Fall wieder freudvoll weiter zu üben. Die wenigsten von ihnen erheben Anspruch darauf, es rauszuhaben, wie Erfolg geht. Vielmehr ist es ein stetiges Üben, ein ständiges Adaptieren und Ausprobieren, um für sich und sein Team das Beste aus den gegebenen Umständen zu machen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Als Athlet ist dir sehr bald sehr klar, dass es viele Puzzleteile für den Erfolg braucht, um Medaillen oder gar einen Titel gewinnen zu können. So wie es für die Erziehung eines Kindes ein ganzes Dorf braucht, bedingt langfristiger Erfolg immer ein Teamgefüge mit einer Kultur des Füreinander-da-Seins. Jeder Einzelne in einem Team leistet auf seinem Platz seinen Beitrag und behält dabei im Idealfall sowohl die Ziele als auch den größeren Auftrag dahinter im Auge. Dies als Athlet zu würdigen, wenn es klappt, und auch dann Eigenverantwortung zu übernehmen, wenn die Medaillen - unabhängig von den Umständen - andere gewinnen, diese Übung hat Marita Kramer schon ganz am Beginn ihrer Karriere mit Auszeichnung gemeistert. Sie hat ihren vierten Platz wohl zur Überraschung vieler als "verdient" bezeichnet, und es lag ihr fern, einen Schuldigen für ihr Resultat zu suchen. Wenn es ihr und dem Team gelingt, diese Einstellung mit kindlicher Begeisterung zu kombinieren, wird das Glück ihnen folgen.

Wenn der norwegische Superstar Klæbo im Siegerinterview darüber spricht, dass er die Tage vor dem Rennen "so nervös" war, dann drückt er damit nicht nur Ehrlichkeit aus, sondern auch, dass selbst er sich seiner Sache nie zu sicher ist. Sich Fehler einzugestehen, selbstkritisch zu sein oder etwa die eigene Unsicherheit oder sogar Überforderung - die ohnehin jedem von uns anzusehen ist - auf ehrliche Weise zum Ausdruck zu bringen, das wäre doch auch eine Haltung, die unserer Pandemiepolitik guttun würde! Mir ist klar, dass so etwas in diesem Umfeld weder üblich noch erlernt ist. Dennoch: Ich finde, parteiübergreifende und interdisziplinäre Ehrlichkeit mit dem Blick aufs große ganze Puzzle würde das Vertrauen und somit das Commitment, die wohl noch andauernden Herausforderungen auf Augenhöhe zu meistern, stärken und das Unverständnis für vieles in unserem Land wieder verringern.

Die guten Trainer schauen auf unmittelbare Resultate. Die besten Trainer schenken der gemeinsamen Reise die Aufmerksamkeit. All jene, die sich dieser Reise anschließen, streben nach Erfüllung und nicht bloß nach Siegen. Auf der Reise durch die Pandemie gibt es nichts zu gewinnen. Vielmehr laufen wir Gefahr, dass wir uns so weit voneinander entfernen, dass wir uns selbst und uns damit auch als Teamgefüge verlieren und verirren. Bewegung und Sport bleiben in Sachen "Meisterschaft des Lebens" das Maß aller Dinge. Bei körperlicher Bewegung kommen wir mit uns selbst und mit unserem Körper immer besser in Kontakt. Das hilft uns, klare Entscheidungen zu treffen und die dafür notwendigen Schritte dann auch tatsächlich zu machen.

Heute millimeterweise damit zu beginnen, eine Bewegungskultur aufzubauen, und uns diese nicht wieder meterweise abreißen zu lassen ist das Gebot der Stunde. Wenn wir uns bewegen, bewegt sich was. Wir sind uns gegenseitig und unabhängig von Alter und Leistungsniveau ein Vorbild - die ganze Zeit.

Wenn wir uns öfter durch Sinnvolles und Nützliches ein Vorbild sind, dann hilft uns das, die Welt zu meistern - unabhängig von etwaigen Resultaten und äußeren Umständen.