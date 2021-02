Frust statt Lust: Wo die Medaillen zu hoch hingen

Die ÖSV-Skispringer gingen im Einzelbewerb auf der Normalschanze ebenso wie die Kombinierer leer aus. Es gibt reichlich Luft nach oben.

So vielversprechend die österreichischen Skispringer in die nordische WM gestartet waren, so enttäuscht waren sie nach ihrer ersten Medaillenentscheidung am Samstag auf der Normalschanze. Michael Hayböck wurde als bester ÖSV-Adler Siebter, Stefan Kraft landete auf Rang zehn, Philipp Aschenwald auf zwölf. Daniel Huber kam auch im Wettkampf mit der kleinen Oberstdorfer Schattenbergschanze nicht zurecht und belegte schließlich Platz 19, während ein paar Meter weiter der Pole Piotr Żyła nach Sprüngen auf 105 und 102,5 Meter völlig überdreht, aber auch sehr ...